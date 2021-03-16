Калуга, , 15:27 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 86 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 марта. Днём ранее, 15 марта, в регионе было зарегистрировано 88 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 320 человек, 1 994 человека находятся на лечении, 29 51 человек выздоровел, 275 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (409), в Обнинске (177), Боровском (124) и Малоярославецком (114) районах.

В настоящее время в больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 4 человека, на неинвазивной ИВЛ — 10, на кислородной поддержке — 506.

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