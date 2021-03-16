Пекин, , 15:12 — REGNUM Китайская компания Maxus (принадлежит китайскому концерну SAIC) представила в Китае новый пикап Maxus T90. Демонстрационное видео с моделью размещено на YouTube-канале Car主试角 (Автомобильный тестовый уголок).

Стоит отметить, что премьера первой модели марки Maxus — T60 состоялась ещё шесть лет назад. Следующей в модельной линейки стала модель T70. И вот теперь самым дорогим и престижным пикапом компании будет Maxus T90.

Внешне авто будет выделяться узкой светодиодной оптикой, огромной решётной радиатора и большим количеством хромированных деталей.

Покупателям на выбор предложат два варианта длины пикапа — 5,4 или 5,7 м. Размер клиренса авто равен 220 мм.

В моторной линейке T90 появится новый битурбированный дизельный мотор рабочим объёмом два литра и производительностью 218 л. с. (500 Нм). Этот двигатель агрегатируется с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Новинка появится на авторынке Китая до конца весны нынешнего года.

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, реализация новых автомобилей в КНР выросла в феврале 2021 года в годовом исчислении на 364,8%, до 1,455 млн единиц.

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