Казань, , 15:04 — REGNUM В казанском парке Победы установят памятник «После боя», посвященный воинам-интернационалистам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее министерство культуры республики, координационный совет РТ по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, участников вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона вышли с предложением увековечить память погибших воинов-интернационалистов, установив памятник «После боя» в парке Победы в Казани.

Администрации города необходимо определить балансодержателя памятника и провести работы по установке мемориала и благоустройству прилегающей к нему территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии в период с 2011 по 2020 годы создали 26 комфортных скверов и парков общей площадью 258 га. В настоящее время в Казани насчитывается 145 парков и скверов, которые занимают 432 га.

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