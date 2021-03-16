Москва, , 14:59 — REGNUM Роскомнадзор заблокирует доступ к платформе микроблогов Twitter на территории РФ через месяц в случае, если представители соцсети не удалят запрещённый контент. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал Субботин.

При этом, по его словам, решение о блокировке или о её отсутствии может быть принято в зависимости от действий администрации соцсети.

На данный момент, подчеркнул Субботин, в РКН заняли выжидательную позицию, во время которой представители ведомства наблюдают за реакцией Twitter.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в РФ. В частности, у пользователей перестали подгружаться изображения и видеоролики.