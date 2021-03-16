Москва, 16 марта, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокирует доступ к платформе микроблогов Twitter на территории РФ через месяц в случае, если представители соцсети не удалят запрещённый контент. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — сказал Субботин.

При этом, по его словам, решение о блокировке или о её отсутствии может быть принято в зависимости от действий администрации соцсети.

На данный момент, подчеркнул Субботин, в РКН заняли выжидательную позицию, во время которой представители ведомства наблюдают за реакцией Twitter.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в РФ. В частности, у пользователей перестали подгружаться изображения и видеоролики.