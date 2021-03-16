Тюмень, , 14:59 — REGNUM В Тюмени 2021 году начнётся разработка проектной документации на строительство школ в новостройках. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямого эфира 16 марта.

В Плеханово и микрорайоне «Тура» появятся школы не позднее 2023 года на 1500 учебных мест каждая, в Новопатрушево — на 1200 мест.

В этом году будет проведён конкурс и выбран подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ, затем начнётся строительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени жители новостроек жалуются на переполненность школ и детских садов. Им приходится возить детей в другие районы города.

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