Москва, , 14:59 — REGNUM Европейские страны имеют веские основания для того, чтобы остановить использование вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca. Об этом 16 марта заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

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«Конечно, у этих страхов есть резонные основания. Основания достаточно серьёзные, если вспомнить сообщения, что в результате некоторых случаев вакцинации у пациента развивались тромбозы в венах, и это, как мы с вами понимаем, достаточно серьёзная патология, которая, в общем-то, грозит и жизням прививаемых», — заявил Зуев.

Ранее несколько стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Первыми от применения препарата после двух инцидентов отказались в Австрии, затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, а также Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.

Последней от партии вакцины отказалась Италия.