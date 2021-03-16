Комрат, Молдавия, , 15:13 — REGNUM Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал для врачей АТО Гагаузия партию медицинского оборудования. Об этом 16 марта сообщает новостной портал Gagauzinfo.

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По данным журналистов, из России привезли пять биохимических анализаторов и пять гематологических анализаторов 3-diff. Оборудование закупили при поддержке Общественного совета при Россотрудничестве.

«Российская Федерация — всегда наш надежный партнер. Мы благодарны за эту партию помощи в виде медицинского оборудования и особенно хочу отметить, что в условиях эпидемии эта помощь ежедневно спасает жизни», — сказала при вручении оборудования глава Гагаузии Ирина Влах.

Она также выразила надежду, что Россия поможет Молдавии в проведении вакцинации от COVID-19. Как отметила Влах, нужно предоставить населению возможность выбирать вакцину.

Начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева подчеркнула, что переданное оборудование является «очень большой подмогой» для больниц региона.

Стоит отметить, что 16 февраля гагаузским больницам российское посольство передало 20 кислородных концентраторов.

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