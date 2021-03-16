Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» расторг контракт с лучшим бомбардиром клуба, нападающим Анатолием Голышевым. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нападающий нашей команды Анатолий Голышев обратился в клуб с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году при подписании договора Голышеву была предоставлена возможность после двух сезонов попробовать свои силы в Северной Америке. Эта опция вступает в силу с 16 марта.

Права на 26-летнего нападающего в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом».

Голышев является воспитанником «Автомобилиста». За основную команду клуба он выступал с 2013 года и сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков и став лучшим бомбардиром и снайпером команды за всю историю её выступления в КХЛ.