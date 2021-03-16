Москва, 16 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Закон о просветительской деятельности предусматривает невозможность использовать просветительскую деятельность для разжигания национальной розни. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

ИА REGNUM Госдума

Кроме того, документ устанавливает необходимость привести в порядок всю систему международных соглашений, которая существует в российских образовательных организациях.

«На протяжении последних десятилетий очень много образовательных организаций заключило очень много соглашений, это были филькины грамоты с разного рода шарашкиными конторами, не говоря уж о том, что в качестве партнеров порой с той стороны выступали просто структуры разведки, цель которых заключается в том, чтобы получать научно-техническую информацию, проводить свою идеологическую линию», — сказал Никонов.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о просветительской деятельности. Документ, в частности, обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.