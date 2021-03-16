Стокгольм, , 15:01 — REGNUM В письменном комментарии новостному агентству SVT Nyheter министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен прокомментировала решение временно приостановить использование вакцины от COVID-19 производство AstraZeneca. Министр затронула вопрос о том, как данное решение повлияет на темпы иммунизации жителей Швеции.

«Правительство и Ассоциация органов муниципального и областного управления с самого начала четко заявили, что общая цель вакцинации, согласно которой всем взрослым и детям из групп риска должна быть предложена вакцина к концу первой половины текущего года, действует при условии, что поставки вакцины будут осуществляться в соответствии с соглашением. Задержки, объявленные на прошлой неделе, и этот перерыв в использовании вакцины, конечно, влияет на уровень вакцинации. Как именно это влияет на достижение целевых показателей — мы скажем позднее», — написала министр.

Напомним, что о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca в Швеции было объявлено 16 марта. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до 18 марта.

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