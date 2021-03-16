Стокгольм, 16 марта 2021, 15:01 — REGNUM В письменном комментарии новостному агентству SVT Nyheter министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен прокомментировала решение временно приостановить использование вакцины от COVID-19 производство AstraZeneca. Министр затронула вопрос о том, как данное решение повлияет на темпы иммунизации жителей Швеции.
Напомним, что о временном прекращении использования вакцины AstraZeneca в Швеции было объявлено 16 марта. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до 18 марта.
Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции объяснили причину остановки применения вакцины AstraZeneca