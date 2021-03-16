Стокгольм, , 14:56 — REGNUM С 12 марта появилось несколько сообщений о побочных эффектах вакцины AstraZeneca, отличных от тромбов. По данной причине сегодня, 16 марта, применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в Швеции было приостановлено. Об этом в интервью новостному агентству SVT Nyheter сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

«Речь идёт ещё об одном чуть более серьёзном нарушении системы кровообращения, которое может вызывать как тромбы, так и кровоизлиянии», — пояснил эпидемиолог.

Как сообщалоИА REGNUM, решение о прекращении вакцинации жителей Швеции препаратом AstraZeneca было принято 16 марта. Оно будет действовать до 18 марта, когда, как ожидается, свою оценку препарата представит Европейское агентство лекарственных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Лозунг «Америка превыше всего» торжествует на фоне вакцинации – Aftonbladet