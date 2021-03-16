История вопроса

Спортивные соревнования с участием лошадей. Виды конного спорта: троеборье, конкур, выездка, пробеги, конное поло, скачки и так далее. Зоозащитники пытаются добиться запрета на проведение соревнований, в которых у животных существует серьезный риск получения травмы. Так как игры и соревнования с участием лошадей являются довольно популярными во многих странах мира, доводы защитников животных предпочитают игнорировать.