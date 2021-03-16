Ашхабад, 16 марта 2021, 14:53 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил организацию тотализаторов при проведении конных скачек, сообщает 16 марта агентство Orient.
Соответствующий вопрос обсуждался на заседании правительства. Заместитель премьер-министра Эсенмырад Оразгелдиев, отвечающий за аграрно-промышленный комплекс, представил результаты работы по развитию конного спорта.
Вице-премьер отметил, что государственное объединение «Туркменские кони» и агентство «Туркменсвязь» разработали мобильное приложение для приема ставок на тотализаторе.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил расширить применение тотализаторов на скачках.