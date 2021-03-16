Киев, , 14:58 — REGNUM Обстоятельствами отстранения от должности преподавательницы украинского национального педагогического университета (НПУ) имени Драгоманова Евгении Бильченко заинтересовались депутаты Европарламента.

В частности, депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна написала обращение к ректору НПУ Виктору Андрущенко с просьбой прокомментировать эту «абсурдную и позорную» для Украины ситуацию.

Европарламентарий отмечает, что Бильченко была отстранена от преподавания при «весьма нестандартных обстоятельствах», из-за критики закона о языке.

«Я получила информацию, что профессор Бильченко испытывает психологическое и информационное давление, подвергается обвинению в государственной измене и публичной травле, она находится под угрозой физической публичной расправы. Я совершенно не понимаю, почему ее университет присоединился к этому давлению», — подчеркивает Конечна.

Она также отмечает, что согласно законодательству, Бильченко не совершала никаких проступков, а её популярность и опыт в университете были подтверждены петицией студентов, и работами в образовательной и издательской деятельности, «которые высоко ценятся в профессиональном плане».

Катержина Конечна подчеркивает, что по данному вопросу я уже обратилась в посольство Украины в Чехии и намерена обратиться и в другие органы и учреждения — украинские, чешские, а также европейские.

ИА REGNUM напоминает, что травля Бильченко развернулась после того, как она в соцсетях и в эфире телеканалов критически высказалась в отношении норм языкового закона, вступивших в силу 16 января этого года, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык и штрафы за использование русского языка.

После этого ее отстранили от преподавания и начали преследовать — как заявила сама преподаватель, её «просто загнали в угол постоянными нападками».

Студенты Бильченко направили петицию в ее защиту и потребовали объяснений от руководства университета, но это обращение было проигнорировано.