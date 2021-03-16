Москва, , 14:59 — REGNUM Масштабное производство российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» в настоящее время налаживается в Италии. Об этом директор центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург сообщил 16 марта на брифинге.

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Выпускать препарат на итальянской территории будут «в очень больших масштабах», отметил он. Так, к маю ожидается производство 10 млн доз вакцины в месяц.

Гинцбург добавил, что переговоры о возможном производстве вакцины в Германии, Франции и других странах ЕС находятся на начальной стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Российском фонде прямых инвестиций заявили о соглашениях с компаниями из некоторых европейских стран, позволяющих начать выпуск вакцины «Спутник V».

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