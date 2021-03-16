Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Альтернативные платформы социальных сетей, число пользователей которых резко возросло сразу после погрома в Капитолии 6 января, оказались неспособны сохранить темпы роста своих подписчиков, сообщает 16 марта The Hill.

Беспорядки в Капитолии вкупе с удалением бывшего президента Трампа из Facebook, Twitter и YouTube предоставили альтернативным платформам социальных сетей редкую возможность бросить вызов авторитетным игрокам. Но после первоначального всплеска активности многие сайты, которые пытались привлечь на свою сторону разочарованных поклонников бывшего президента, потеряли свою привлекательность.

Мобильные загрузки таких платформ, как MeWe, социальная сеть в США, начиналась как ориентированная на конфиденциальность альтернатива Facebook, тогда как число новых пользователей платформы Rumble — ответа консервативного комментатора Дэна Бонгино на YouTube упало на 80% с января по февраль, согласно данным. В свою очередь, CloutHub, еще одна платформа, которой отдают предпочтение сторонники правых взглядов, за этот период снизилась на такое же количество.

Согласно данным о загрузках по всему миру, предоставленных Apptopia, значительное замедление роста для всех трех платформ, похоже, продлится и до марта.

Представитель MeWe Дэвид Вестрайх рассказал The Hill, что такого рода всплески и спады количества подписчиков происходят часто, указав на устойчивый рост платформы из года в год как свидетельство ее привлекательности.

«Люди во всем мире массово покидают Facebook и Twitter, потому что им надоели безжалостные нарушения конфиденциальности, капитализм слежки, предвзятость администрации, таргетинг и манипуляции с новостными лентами со стороны этих компаний», — подчеркнул он. — MeWe решает эти проблемы».

Последние данные о загрузках для двух наиболее известных платформ справа — Parler и Gab — недоступны, потому что обе они заблокированы для крупных магазинов приложений. Но данные Sensor Tower показывают, что количество загрузок Parler в январе подскочило на 79% до 928 тыс. по сравнению с месяцем ранее. Со своей стороны, рост пользователей на Gab замедлился после январского всплеска, и большинство учетных записей неактивны, согласно данным, полученным хакерами-активистами и переданным The Intercept.

По словам экспертов, есть несколько причин замедления роста платформ, предпочитаемых правыми. Прежде всего, Трамп так и не перешел ни на одну из них после того, как его выгнали из ключевых соцсетей, что, вероятно, отпугнуло сторонников, которые мигрировали с намерением следовать за президентом.

Пользователи, которые присоединились к находящимся на периферии сайтам, также могли найти неприемлемым распространяемые на этих площадках экстремистские материалы. В свою очередь такие эксперты, как Дуайт Нелл, научный сотрудник Гарвардского центра Шоренштейна, говорят, что контент, скорее всего, привлечет новых пользователей.

Снижение популярности альтернативных сайтов социальных сетей также можно объяснить ростом числа платформ для обмена зашифрованными сообщениями.

«Настоящий сдвиг происходит от социальных сетей к обмену сообщениями», — сказал Итан Цукерман, директор Центра гражданских медиа в Массачусетском технологическом институте.

Хотя загрузки Telegram и Signal, двух самых известных сервисов зашифрованного обмена сообщениями, в магазине приложений, снизились в период с января по февраль, они действительно показали значительный рост в эти периоды по сравнению с декабрем.

Clubhouse — социальная сеть-аудиочат, получит доступ к которой можно лишь по приглашению, приобрела значительную популярность в последнее время, в то время как TikTok больше не сталкивается с препонами со стороны американской администрации, стремящейся запретить его в США. Несколько других стартапов также надеются предоставить новые пространства для пользователей.

Аппу Суреш, ранее работавший журналистом в Индии, рассказал The Hill, что поляризация доминирующих платформ привела его к созданию новой платформы под названием Pixstory, где пользователи могут делиться коллекциями фотографий с темами.

Платформа позволяет пользователям проверять друг друга и выставлять им оценки честности на основе качества информации, которой они делятся. Хотя этому сайту и другим подобным ему еще предстоит завоевать широкую популярность, они рассматриваются как платформы, потенциально способные привлечь больше пользователей без тех же политических связей с теми, кто находится справа.