Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM В Екатеринбурге четверо граждан пойманы за похищение человека. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Также им вменяют грабёж и вымогательство. К преступлению могут быть причастны лица 1987−1998 года рождения.

Следователи считают, что преступление было совершено 26 декабря 2020 года ночью. В подъезде дома на улице Бородина обвиняемые схватили мужчину 1986 года рождения и перевезли его в гараж. Затем они похитили у него более 10 тыс. рублей и потребовали 400 тыс. рублей.

Все четверо арестованы. Как отмечает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, поймали их в кафе на 35-м этаже бизнес-центра «Высоцкий». Выяснилось, что ранее все они были судимы.