Бугуруслан, Оренбургская область, 16 марта, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Жительница Бугуруслана Оренбургской области пожаловалась на насильника-сожителя и просит защитить ее и детей от агрессивного мужчины. Фильм о жертве домашнего насилия вышел на YouTube-канале «Заброшенная Россия». Кроме того, автор ролика оренбуржец Алексей Ушаков распространил информацию о судьбе девушки — матери двух маленьких детей — в соцсетях в надежде на реакцию и помощь со стороны органов опеки и попечительства, правоохранителей и надзорных ведомств.

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«Здравствуйте, Алексей. Можно к Вам обратиться за помощью? Полиция отказывается помогать. Один мужчина заставляет с собой сожительствовать, избивает меня и детей. Последний раз бил ногами по лицу. Сейчас я у мамы, он опять пришёл, начал дверь ломать, не смог, окна пытался выставить, сказал: пойдет за бензином и подожжет. Или, если попадет в дом, всех перережет. Тут пятеро детей, больная раком бабушка», — оставил запись в Instagram блогер и добавил, что не смог остаться в стороне…

Ушаков посетил семью и взял у девушки интервью. Мать двоих детей-дошкольников чуть ли не ежедневно подвергается домашнему насилию. Последний раз 34-летний мужчина бил её ногами по лицу. Диана также призналась, что был случай, когда сожитель поставил ее перед выбором: либо выпить уксусную кислоту, либо он продолжит избиение. Девушка выбрала первое. Скорая успела госпитализировать, медики — откачать. Последовал курс лечения. По словам жительницы Бугуруслана, мужчина не дает ей спокойной жизни и не отпускает, сам не работает, страдает алкоголизмом и наркоманией. Живет на деньги, которые получает Диана — детские пособия, алименты на детей, которым он является отчимом. Как утверждает девушка, полиция после сигнала о помощи забирает буйного сожителя, но вскоре отпускает. Девушка несколько раз пыталась уйти. Однако мужчина приходит в дом матери, ломится в окна, двери и забирает насильно Диану.

Оренбурженка призналась, что готова куда угодно уехать с детьми, лишь бы подальше от сожителя. Её не страшит жизнь одной с двумя детьми в чужих краях. Страшнее жить так, как сейчас: в вечном страхе и побоях.

Фильм вызвал множество комментариев. Большинство из них наполнены сочувствием к девушке и критикой в адрес правоохранителей. Подписчики предлагают жителям Бугуруслана собраться и «навешать люлей» насильнику так, чтоб неповадно было и он обходил стороной сожительницу и ее детей. Однако другие комментаторы в ответ говорят, что именно защитников полиция привлечет в результате к ответственности, а насильник так и будет гулять и бесчинствовать.

«Мужики ему «вкатят», и вот с ними полиция точно церемониться не станет! Должен быть закон, защищающий людей, а не самосуд. И так катимся в тамтарарам», — отметила подписчица.

«Если он в наркологии лечится постоянно, то уже не посадят. Скорее всего, он уже психически болен. А тут только временное содержание в психдиспансере. Полечат и опять отпустят», — считает один из комментаторов.

На фильм и информацию о домашнем насилии, распространенную в интернете, оперативно отреагировала прокуратура. Ведомство заявило об организации проверки. Бугурусланскому межрайонному прокурору поручено незамедлительно принять меры в целях создания безопасных условий для жизни и здоровья матери с несовершеннолетними детьми.

«В ходе проверочных мероприятий предстоит сделать выводы о соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних и о социальной защите населения. Надзорное ведомство даст оценку процессуальным решениям, принимавшимся органом внутренних дел по заявлениям пострадавшей женщины, и в целом работе правоохранителей, направленной на пресечение и предотвращение фактов бытового насилия», — сказала старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

По ее словам, в зоне внимания ведомства также будут вопросы эффективности и достаточности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов социальной защиты населения.