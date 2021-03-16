Москва, , 14:51 — REGNUM Некоторые отрасли российского бизнеса пережили клиническую смерть, а туристическая, авиационная, отрасль кино и театра еще находятся в коме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил предприниматель, руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.

«И речь не только о крупных компаниях, не только об «Аэрофлоте», которому государство помогает вливанием более 40 млрд руб. Я говорю о связанных с авиаперевозками пассажиров компаниями — агентскими, туристическими и другими. Они разорены и не восстановятся. Крупный бизнес, который работает в секторе биржевых товаров, таких как производство стали, продовольствия, меди, никеля, золота и др., переживает расцвет и небывалый подъем. Транспортная отрасль — контейнерные и железнодорожные перевозки — тоже нельзя сказать, что очень пострадала, — сказал Пурим. — Тешат себя надеждами на восстановление объемов из наиболее пострадавших отраслей более всего гостиничный бизнес, рестораны, турагенства, которые перестроились на внутренний туризм. То же самое можно сказать и о независимых АЗС».

По его мнению, если до конца лета не будет введено ограничений, можно будет говорить о восстановлении бизнеса, и он сможет начать отдавать государству то, что государство потратило на поддержку.

«Глубина падения могла быть меньше, если бы ограничения, которые вводились, не выглядели как паникерские. В некоторых регионах это выглядело именно так. Нехороший пример — Санкт-Петербург. В этом отношении Москва отличилась более системным и продуманным подходом», — уточнил Пурим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению советника Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко, ситуация могла бы быть лучше, если бы российская экономика была более диверсифицирована.

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