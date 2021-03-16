Москва, , 14:51 — REGNUM Штраф и компенсацию судебных издержек Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) после того, как получит согласование от Министерства финансов РФ. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«РУСАДА все финансовые документы уже отправило на согласование в Минфин. Нам необходимо получить все требуемые подтверждения о целевом использовании», — заявили в РУСАДА.

Отмечается, что в WADA уведомлено о том, что процесс идет, и все будет выплачено, как только будет получено подтверждение.

До 17 марта 2021 года РУСАДА должно выплатить штраф в размере 10% от дохода РУСАДА за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше).

Кроме того, к 17 марта нужно выплатить сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве взноса на покрытие юридических расходов, понесенных в связи с разбирательством в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Помимо этого, согласно решению CAS, РУСАДА в течение двух лет должно погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных московской лаборатории в январе 2019 года.

Читайте также: WADA будет следить за исполнением санкций против российского спорта