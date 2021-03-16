Москва, , 14:49 — REGNUM Ожидания по поводу укрепления монетарной политики со стороны Центрального банка РФ преувеличены. В данный момент для этого нет реальных оснований. Безусловно, инфляция в начале 2021 года разогналась, тем не менее она находится на контролируемом уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель российского представительства Фонда прямых инвестиций Республики Армения (ANIF), к. э. н Сергей Григорян.

«Рост инфляции, который наблюдается сейчас, — это абсолютно логичный и закономерный процесс в условиях коронакризиса, из которого еще страна не начиала выходить. В данный момент многим могло показаться что товары и услуги подорожали резко и необоснованно. На самом деле — это отложенная инфляция.

Подобный рост мы должны были ощутить еще в середине 2020 года, однако, во многом благодаря действиям со стороны российского правительства, он начался только к концу 2020 года. И теперь набирает обороты. Но, так продлится недолго.

Уже в первом полугодии цены достигнут своего максимального значения и рост остановится. Во второй половине года, если инфляция и будет расти, то совсем незначительно.

В некоторых продуктовых группах, например, таких как овощи и фрукты, может наблюдаться даже небольшая дефляция. Поэтому, по среднегодовым показателям мы можем оказаться в рамках прогнозных значений в районе 4−5%.

Конечно, существует фактор неопределенности, который оказывает давление на все экономические процессы, в том числе и на курсы валют — эпидемиологическая ситуация в стране и в мире. В данный момент нет предпосылок для того, чтобы надеяться на худшее.

Тем не менее, осенью ситуация все еще может резко измениться. Самым серьезным ожидаемым потрясением для российской экономики будет очередной локдаун. Но не думаю, что власти пойдут на такие жесткие меры даже в свете ухудшения ситуации с ростом заболеваемости.

Российская экономика показала лучшие результаты по уровню падения ВВП по сравнению со многими европейскими странами по итогам 2020 года именно потому, что удалось избежать второго локдауна.

Еще одним фактором в пользу того, что оснований для укрепления монетарной политики в 2021 году нет — может выступать потенциал российской валюты. В данный момент рубль недооценен и имеет потенциал к укреплению.

В случае, если ЦБ все же решит повысить ключевую ставку, это линейным образом повлияет на ставки по депозитам, которые начнут расти, а затем и ставки по кредитам. За ними подтянутся и ставки по ипотеке.

Но, даже если Центральный банк оставит все, как есть, действие льготной ипотечной программы не будут продлевать на следующий период. Так как программа не повысила доступность жилья для российских граждан, а вызвала ощутимый рост на рынке недвижимости.

Это, в свою очередь, с лихвой компенсировало падение ипотечных ставок и уже совсем скоро приведет к стагнации на рынке из-за падения покупательской способности населения», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что ЦБ РФ до конца 2021 года может поднять ключевую ставку до 6%. Это связано с планами правительства по увеличению расходов бюджета и с инфляционными рисками.

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