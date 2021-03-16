Киев, , 15:01 — REGNUM Специалисты немецкой клиники Charite обнаружили в образцах, присланных с Украины, «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

«Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила финальные результаты секвенирования из лаборатории на базе клиники Charite. Выявлена циркуляция «британского» штамма SARS-CoV-2 в четырёх образцах из Винницкой и в двух образцах из Закарпатской областей. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70», — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что ранее на Украине выявили циркуляцию 18 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Они происходят из нескольких стран Европы, Азии и Австралии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Напомним, 15 марта руководитель Госпродпотребслужбы страны Олег Рубан опроверг информацию, якобы в Ивано-Франковской области Украины не нашли новый штамм коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине опровергли сообщения о новом штамме коронавируса