Киев, 16 марта 2021, 15:01 — REGNUM Специалисты немецкой клиники Charite обнаружили в образцах, присланных с Украины, «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба Центра общественного здоровья при минздраве Украины.
В Центре напомнили, что ранее на Украине выявили циркуляцию 18 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Они происходят из нескольких стран Европы, Азии и Австралии.
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Напомним, 15 марта руководитель Госпродпотребслужбы страны Олег Рубан опроверг информацию, якобы в Ивано-Франковской области Украины не нашли новый штамм коронавируса.
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