Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM Реконструкция моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону идёт по плану, заявил в телеэфире губернатор Ростовской области Василий Голубев. По словам главы региона, он держит на постоянном контроле все этапы проводимых на объекте работ.

«Сегодня 30% колонн на старом путепроводе возведены, задача — до конца марта практически все их выставить. Но есть одна задача минимум — до конца апреля запустить там [по мосту-дублёру] движение общественного транспорта и спецтранспорта. Я знаю, что энергетики приступили к демонтажу шести электрических опор, и их принципиальная задача — в 20-х числах марта уже проложить кабели вместо воздушных линий. По информации минтранса, пока всё идёт по плану», — отметил Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость реконструкции объекта на улице Малиновского превышает 2,2 млрд рублей. Подрядчиком выступает АО «Ростовавтомост». В результате транспортная артерия будет увеличена до шести полос движения.

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