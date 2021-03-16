Калуга, 16 марта 2021, 15:22 — REGNUM Городской голова Калуги Дмитрий Денисов на рабочей планёрке в горуправе 15 марта пожаловался, что город стал непригодным для жизни из-за проблем с гололёдом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Плюсовая температура воздуха превратила скопившийся на газонах снег в талую воду, которая скапливается на тротуарах. Воду на тротуары подливают и водосточные трубы, которые выведенные на пешеходные зоны.
В качестве примера городской голова рассказал о прогулке со своей собакой.
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