Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Лидер фракции «Партии Роста» в петербургском Законодательном собрании, бывший федеральный депутат и экс-министр Оксана Дмитриева собирается вновь баллотироваться в Госдуму по мажоритарному округу №217. Об этом сообщила 16 марта сама народная избранница. В прошлый раз — в 2016 году — она проиграла здесь думские выборы единороссу Михаилу Романову.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Я пойду в Госдуму по своему округу — во Фрунзенском районе и Колпино, которое присоединили к нему. <…> Полагаю, что на прошлых выборах в Думу за меня устойчиво проголосовали мои избиратели, но были и такие же устойчивые фальсификации, не позволившие нам победить. В этом году мы намерены дать бой», — заявила Дмитриева.

Кроме того, она возглавит список «Партии Роста» на выборах в петербургский парламент. Вторым номером будет депутат ЗакСа Сергей Трохманенко. В прошлый раз вместе с ними избрался и Максим Резник — ныне беспартийный, но в 2021 году его ожидаемо в списках «Партии Роста» уже не будет.

В 2016 году на выборах в парламент Петербурга партия получила 12% голосов, опередив «Справедливую Россию» и «Яблоко». На муниципальных выборах 2019 года «Партии Роста» и выдвиженцам с ее поддержкой удалось получить большинство в МО №72 и МО «Обухово».

По второму округу в Заксобрание от «Партии Роста» пойдет активист Вадим Суходольский, в прошлом сотрудничавший с «РПР-Парнас», «Весной» и «Открытой Россией».

«В прошлый раз, в 2016 году нам было тяжело — мы регистрировали всех по подписям и стали одними из немногих, кто зарегистрировались и преодолели пятипроцентный барьер. В этом году нам будет чуть проще, но главное заключается в том, как посчитают голоса, и для контроля мы намерены выставить максимальное число наблюдателей от нашей партии», — заявила Оксана Дмитриева.