Вашингтон, , 14:46 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущего фильма ужасов Deadhouse Dark, который выйдет на потоковом сервисе Shudder. Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале Movie Trailers Source.

Картина будет состоять из шести самостоятельных, но при этом связанных историй. Зрителям покажут жуткие кадры с автомобильного видеорегистратора, человека, одержимого идеей нашествия крыс, видеозапись, сделанную группой молодых людей и т.д.

В качестве режиссёра проекта выступает Энцо Тедески («Туннель», «Нулевое событие»). Онлайн-кинотеатр Shudder выложит Deadhouse Dark на своём сайте 29 апреля 2021 года. Пока нет информации о том, когда картину могут показать в России.

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