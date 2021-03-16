Москва, , 14:48 — REGNUM Продажа туров по территории России с кешбэком будет возобновлена в ночь с 17 на 18 марта, данная программа будет распространяться на путевки до 30 июня. Об этом 16 марта сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Очередной, третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 по московскому времени», — сказала она в кулуарах международной туристической выставки MITT.

Также Догузова уточнила, что условия программы остались прежними и можно получить до 20% от потраченной на приобретение путевки суммы, максимально — 20 тыс. рублей.

«Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», — добавила глава Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рост турпотока на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии в период горнолыжного сезона 2020/2021 годов составил 54%.