Ярославль, , 14:45 — REGNUM Житель Ярославля обнаружил на Волге вблизи городского водозабора нефтяное пятно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение ярославца в социальных сетях.

Нефтяное пятно Артур Баринов/vk.com

Маслянистое вещество находится рядом с берегом, неподалеку от железнодорожного моста через Волгу, рядом городской водозабор.

«Водозабор находится ниже по течению, поэтому очень велика вероятность попадания в него данных загрязнений. Поток жидкости маслянистого цвета был обнаружен в районе Полушкиной Рощи, в данном месте под землей расположен коллектор ТЭЦ № 1. В теории туда должна стекать отработанная горячая вода с ТЭЦ, но вместе с отработанной водой сбрасываются нефтепродукты. Масштаб загрязнения существенный, из трубы идет постоянный поток, попадая в Волгу. В районе водозабора также наблюдаются нефтяные пятна. Ситуация пугающая, выбросы носят практически постоянный характер», — пишет житель Ярославля Артур Баринов.

На место выехали специалисты оперативных служб, областного департамента природопользования и Росприроднадзора.

«При обследовании акватории водного объекта с использованием средств фото‑ и видеофиксации было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще. Также специалистами произведен отбор пробы воды из реки», — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Проверку по данному факту начала прокуратура Ярославской области. Правоохранители дадут оценку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды.

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