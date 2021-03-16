Сеул, , 14:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено ввести в столичном регионе более строгие требования к объектам повышенного риска и расширить тестирование иностранных рабочих с целью сдерживания распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Юн Тхэ Хо.

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По его словам, до 31 марта под особый контроль будут взяты 30 многофункциональных объектов, среди которых парки, универмаги и рынки. Органы здравоохранения намерены усилить контроль за промышленными предприятиями, которые являются потенциальными очагами инфекции.

Данное решение связано с тем, что в столичном регионе, где проживает половина населения страны, в последние недели не наблюдается признаков снижения числа случаев заражения.

В министерстве отметили, что в домах престарелых и религиозных учреждениях наблюдается сокращение количества новых случаев заражения, однако на промышленных предприятиях, напротив, отмечается их рост.

Между тем, администрация Сеула намерена выпустить распоряжение о тестировании всех иностранных рабочих до конца марта. Власти провинции Кёнгидо потребуют от работодателей в период с 22 марта по 30 апреля предоставить результаты тестирования иностранцев перед их наймом на работу.