Омск, , 14:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 84 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 42 362. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в оперативном штабе региона.

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За сутки в Омской области выздоровели 202 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 33 398 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Омской области было подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, список выздоровевших пополнился 36 фамилиями.

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