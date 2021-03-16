Москва, , 14:42 — REGNUM В Роспотребнадзоре проведут исследование, которое определит эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых [«ЭпиВакКороной»] людей в отношении «южноафриканского» варианта [коронавируса]», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно о том, что в России зафиксировано два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса.