Джакарта, , 14:42 — REGNUM Сотрудники агентства по борьбе с наркотиками в Индонезии получат инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает Antara.

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Инъекцию получат более 1600 сотрудников агентства по борьбе с наркотиками.

Вакцинация продлится три дня с 16 по 18 марта 2021 года. Для вакцинации задействовано 16 врачей и 20 медсестер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии станет свидетелем фестиваля вакцинации от COVID-19 для 500 учителей в Макассаре, который пройдет во время визита главы государства в Южный Сулавеси 18 марта 2021 года.

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