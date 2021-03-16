Джакарта, 16 марта 2021, 14:42 — REGNUM Сотрудники агентства по борьбе с наркотиками в Индонезии получат инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает Antara.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»
Инъекцию получат более 1600 сотрудников агентства по борьбе с наркотиками.
Вакцинация продлится три дня с 16 по 18 марта 2021 года. Для вакцинации задействовано 16 врачей и 20 медсестер.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии станет свидетелем фестиваля вакцинации от COVID-19 для 500 учителей в Макассаре, который пройдет во время визита главы государства в Южный Сулавеси 18 марта 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии пройдет фестиваль вакцинации от COVID-19