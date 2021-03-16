Москва, , 14:39 — REGNUM Для стабилизации курса биткоина необходимо ждать возвращения инвесторов институционального уровня на рынок, а для этого нужны более низкие котировки криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала снижение курса биткоина.

«Курс биткоина поддерживается крупными институциональными инвесторами. В связи с тем, что на предыдущем максимуме курса многие инвесторы зафиксировали свои прибыли, рынок криптовалюты покинули крупные игроки, — сказала Скрыль. — Для стабилизации курса биткоина необходимо ждать возвращения инвесторов институционального уровня на рынок, а для этого нужны более низкие котировки криптовалюты. Ведь чем дороже финансовый актив, тем он становится менее привлекательным для покупки инвестором. Возникают риски в экономической эффективности вложенных инвестиций».

В ближайшей перспективе на курс биткоина, по ее словам, будут влиять заявления руководителей государств о частичном или полном запрете обращения биткоина в экономике.

«Также свою роль сыграют новости о том, что уже сейчас создаются технологически совершенные криптовалюты, обладающие надежной защитой от кибератак, которые не будут требовать таких значительных затрат на использование ресурсов для их производства», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Антонина Левашенко заявила, что цена биткоина зависит от рыночных, политических и правовых рисков.

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