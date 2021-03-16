Москва, , 14:38 — REGNUM Употребление алкоголя после вакцинации от COVID-19 разрешено, но лишь в умеренных количествах. Об этом в ходе брифинга заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы», — сказал Гинцбург.

Он напомнил, что этиловый спирт становится ядом не только для человеческих нейронов, но и для всех клеток организма, в том числе иммунитета.