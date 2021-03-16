Нальчик, , 14:37 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрылся госпиталь в Тереке. Госпиталь, развернутый в период острой необходимости в койко-местах для лечения пациентов с коронавирусом, переходит к плановой работе, сообщили 16 марта в министерстве здравоохранения региона.

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На текущей неделе в бывшем госпитале будут проводиться дезинфицирующие работы, после чего Центральная районная больница в Тереке начнет прием пациентов в штатном режиме. В настоящее время в республике осталось всего три ковидных госпиталя. Они развернуты на базе центра СПИД, городской больницы №1 в Нальчике и межмуниципальной больнице в городе Нарткале. Общее количество коек в них составляет 453 единицы. На лечении в госпиталях находится 301 пациент. Около 25% коек остаются сободными.