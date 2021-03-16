Москва, , 14:37 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Штраф составит до 200 тыс. рублей. Наказывать будут должностных лиц и юридических лиц.

Перечень программного обеспечения должно установить правительство РФ.

Закон будет принят в третьем, итоговом чтении только после определения правительством РФ перечня такого ПО, заверили ранее в комитете Госдумы по госстроительству.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

С 1 января в России действует запрет на продажу гаджетов без российского софта.

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