Рязань, , 14:45 — REGNUM На ремонт дворовых территорий в Рязани в 2021 году дополнительно запланированы 100 млн рублей в областном бюджете. Работы пройдут в рамках госпрограммы Рязанской области «Формирование современной городской среды», сообщили 16 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Министерство финансов Рязанской области утвердило изменения в областном бюджете на 2021 год. Перечень конкретных объектов, которые предстоит отремонтировать, сформируют сами горожане. Для прозрачности голосования власти предлагают использовать возможности МФЦ и электронные платформы, в частности сайт Госуслуг.

«Потребность в ремонте дворов, конечно, колоссальная. Это крайне важный вопрос для городских территорий. В Рязани почти три тысячи многоквартирных жилых домов, и огромное количество дворов нуждаются в ремонте, причем самом элементарном. Это и внутридворовые дороги, и пешеходные дорожки, и межквартальные проезды, и бордюры», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

С предложением запланировать дополнительные средства на ремонт дворов глава региона выступил 10 марта на совещании с секретарями местных отделений партии «Единая Россия».