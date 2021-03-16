Рязань, 16 марта 2021, 14:45 — REGNUM На ремонт дворовых территорий в Рязани в 2021 году дополнительно запланированы 100 млн рублей в областном бюджете. Работы пройдут в рамках госпрограммы Рязанской области «Формирование современной городской среды», сообщили 16 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Министерство финансов Рязанской области утвердило изменения в областном бюджете на 2021 год. Перечень конкретных объектов, которые предстоит отремонтировать, сформируют сами горожане. Для прозрачности голосования власти предлагают использовать возможности МФЦ и электронные платформы, в частности сайт Госуслуг.
С предложением запланировать дополнительные средства на ремонт дворов глава региона выступил 10 марта на совещании с секретарями местных отделений партии «Единая Россия».