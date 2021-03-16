Москва, 16 марта 2021, 14:36 — REGNUM Состоялся релиз первой главы видеоигры Black Mesa: Blue Shift, разработкой которой занимаются российские поклонники Half-Life. Информация была опубликована 16 марта на странице проекта.
Глава Chapter 1: Living Quarters Outbound предложит геймерам выступить в роли Барни Калхауна — лучшего друга героя Half-Life Гордона Фримена. Игрокам покажут начало обычного рабочего дня в комплексе корпорации Black Mesa. Таким образом разработчики решили продемонстрировать возможности команды проекта в области создания локаций, музыки и озвучки.
Разработкой Half-Life: Blue Shift занимается студия HECU Collective. Видео с демонстрацией геймплея было опубликовано на YouTube-канале Bolloxed.
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