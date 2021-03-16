Ташкент, , 14:35 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана усилит контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах временного проживания работников на строительных объектах, сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства.

Автомобили таксистов также будут обозначаться знаками «безопасное такси». Для этого у водителя должна быть медицинская маска, в автомобиле должен находиться антисептик, салон должен быть чистым и продезинфицированным.

Ранее в хокимияте (администрации) Ташкента сообщили об усилении соблюдения карантинных мер. Кроме того, школы в трех районах Ташкента перевели на дистанционное обучение.

Дополнительные ограничительные меры связаны с ростом случаев заражения коронавирусом.

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