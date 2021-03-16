Хельсинки, , 14:42 — REGNUM Финская компания Nokia может сократить до 10 тыс. сотрудников в ближайшие полтора-два года в рамках реструктуризации. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба компании.

В настоящее время в компании работают 90 тыс. человек. В течение 18 — 24 месяцев численность сотрудников может уменьшиться до 80−85 тыс. человек в зависимости от тенденций на рынке, пояснили в компании.

Компания рассчитывает к концу 2023 года сократить расходы на €600 млн, этим объясняются планы по сокращению рабочих мест.

Nokia существует с 1865 года, в настоящее время она производит различное телекоммуникационное оборудование. Ранее компания не раз сокращала работников в Финляндии и других странах, чтобы поддерживать конкурентоспособность.