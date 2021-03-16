Москва, 16 марта 2021, 14:35 — REGNUM Льготы по ипотеке в зависимости от доходов граждан в регионах России — это разумное предложение. Данное решение призвано выровнить перекосы в экономическом развитии на уровне страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил устанавливать льготные ставки по ипотеке в зависимости от регионального среднедушевого дохода.
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