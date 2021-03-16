Москва, , 14:35 — REGNUM Льготы по ипотеке в зависимости от доходов граждан в регионах России — это разумное предложение. Данное решение призвано выровнить перекосы в экономическом развитии на уровне страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Ряд регионов сильно отстает в экономическом развитии, в уровне доходов по средним показателям в стране.

Инициатива установления льготных ставок по ипотеке в зависимости от регионального среднедушевого дохода логична и справедлива. Это позволит решить проблемы и на ипотечном рынке.

Ипотечный рынок нужно стабилизировать так, чтобы он не охладился, при этом необходимо сохранить привлекательность и устойчивое развитие сопутствующих отраслей экономики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил устанавливать льготные ставки по ипотеке в зависимости от регионального среднедушевого дохода.

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