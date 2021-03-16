Брюссель, , 14:47 — REGNUM Грузия планирует подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 16 марта заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с комиссаром ЕС по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархей.

«Премьер-министр отметил, что у правительства есть амбициозный план относительно того, чтобы Грузия в 2024 году подала официальную заявку на полноправное членство в Европейском союзе, а также заявил, что политические и экономические реформы будут продолжены», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что Гарибашвили и Вархей также обсудили политический кризис в Грузии. Глава грузинского правительства отметил, что его команда готова к диалогу, он также выразил благодарность ЕС за то, что в Тбилиси в качестве посредника на переговорах прислали представителя Евросовета Кристиана Даниэльсона. По словам грузинского премьер-министра, это означает, что Грузия важна для Брюсселя.

Напомним, представители Грузии и Евросоюза в июне 2014 года подписали соглашение об ассоциации. В рамках соглашения члены грузинского правительства регулярно прибывают в Брюссель для доклада о ходе реформ в стране.