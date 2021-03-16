Москва, , 14:33 — REGNUM В Москве планируют завершить работы по реставрации Центральной электрической станции городского трамвая (ГЭС-2 Мосэнерго). Об этом 16 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Объект расположен на острове Балчуг возле Кремля и храма Христа Спасителя. Его построили в 1904—1908 годах, а реставрация началась в 2014 году. Собянин отметил, что работы проводились тщательно и неспешно.

«Объекту возвращается первоначальный вид. Здание расчистили от поздних наслоений и пристроек, проведены работы по восстановлению утраченного шатра часовой башни», — написал он.

Мэр рассказал, что установили солнечные батареи, которые обеспечат до 10% энергии, нужно для эксплуатации здания. После реставрации в здании планируется открыть дом культуры. Там появятся выставочные залы, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, постановок и перформансов. Кроме того, объект станет частью пешеходного маршрута по центру города.