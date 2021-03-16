Москва, , 14:44 — REGNUM После прохождения вакцинации от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» не было зафиксировано летальных исходов. Об этом 16 марта заявил во время онлайн-брифинга директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено», — сказал он.

Также глава Центра имени Гамалеи уточнил, что «все вакцинированные были защищены» и добавил, что отсутствие серьезных побочных эффектов от «Спутника V» было подтверждено независимыми экспертами в разных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что вакцина от COVID-19 «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот через несколько дней.