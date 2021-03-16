Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Площадь пожара в двухэтажном магазине на улице 37-я Линия в Ростове-на-Дону увеличилась вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 марта.

«В 13:48 мск ранг пожара повышен до номера 2. Площадь пожара увеличилась до 150 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия стянуты дополнительные силы и средства. Ведут борьбу с огнём 67 человек и 20 единиц техники

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