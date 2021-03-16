Львов, Украина, , 14:40 — REGNUM Львовский областной совет предложил назвать стадион «Арена Львов» в честь нацистского коллаборациониста, главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом сообщила депутат облсовета Ольга Березюк на своей странице в социальной сети Facebook.

По её словам, соответствующее обращение к правительству Украины поддержали 68 депутатов, семеро не голосовали.

Напомним, ранее в Тернополе местному стадиону было присвоено имя главаря ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гауптмана немецкого вспомогательного полицейского батальона Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича. Данное решение осудили Польша и Израиль.

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