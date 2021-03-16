Симферополь, , 14:30 — REGNUM Мероприятия, посвящённые Дню Общекрымского референдума 2014 года и седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходят в Республике Крым 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с почетными гостями возложили цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен». Также состоялось возложение цветов к памятнику «Вежливым людям».

«Мы точно знали, что делаем правое дело, были уверены в его справедливости. И благодаря решениям, которые принял президент, было поддержано волеизъявление крымчан. Спасибо всем россиянам за поддержку, мы вернулись на историческую Родину», — сказал журналистам Аксёнов.

«За семь лет поменялось многое, сейчас уровень развития инфраструктуры позволяет обеспечить крымчан водой, электроэнергией, газом и обеспечить, в целом, качественный уровень жизни. Да, мы находимся только в начале пути, но государство полностью обеспечивает финансирование важных для региона проектов, нужно приложить максимум усилий, чтобы реализовать все задуманное. Сегодня Крыму не хватает квалифицированных рабочих, специалистов. Но в целом, столько задач, сколько было реализовано за семь лет, за все годы при Украине сделано не было. Так что движемся вперед, ведь у нас есть твердая уверенность в завтрашнем дне, которой не было до 2014 года», — сказал глава республики.

16 марта Крым и Севастополь отмечают седьмую годовщину Общекрымского референдума, по результатам которого в 2014 году состоялось воссоединение Крымского полуострова с Россией. В связи с предстоящими торжествами в Крыму снят ряд антиковидных ограничений на проведение массовых мероприятий.