Москва, , 14:29 — REGNUM В России систему дополнительной мотивации имеют более 80% компаний, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «VK работа».

«Согласно опросу работодателей, в большинстве российских компаний (83%) существует система дополнительной мотивации», — сообщила в компании.

Отмечается, что в 59% компаний это комплексная программа материального и нематериального поощрения, в 33% — только материальная. Самым эффективным методом нематериальной мотивации, по мнению работодателей и соискателей, является карьерный рост.

Что касается работодателей, для них важными мерами дополнительной мотивации являются публичная похвала, корпоративные праздники, грамоты и благодарности. Сотрудники хотят пройти обучение за счёт работодателя, получить дополнительные выходные, а также отправиться на экскурсию или отдых по путёвке.

В опросе приняли участие более 1 тыс. российских работодателей и соискателей из сфер торговли (в том числе доставки), гостиничного бизнеса, промышленности, фитнеса и красоты, транспорта (в том числе такси) и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Такие прогнозы сделали специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда.

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, наиболее востребованной профессией во время пандемии оказалась профессия врача. По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий). В тройку самых популярных профессий вошли грузчики и программисты.

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