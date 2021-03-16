Махачкала, , 14:29 — REGNUM В Дагестане стали фигурантами уголовного дела трое местных жителей. Они подозреваются в утаивании сведений о террористической деятельности своих знакомых, сообщили 16 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как было установлено в ходе проверок, предшествующих возбуждению уголовных дел, три жителя Дагестана достоверно знали, что двое мужчин принимают участие в деятельности террористической организации, которая запрещена в России, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

При этом согласно законодательству, несообщение в органы власти о лицах, готовящих или совершивших преступления террористического характера, является уголовно наказуемым деянием.

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