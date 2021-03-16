Москва, , 14:32 — REGNUM МЦД позволило кардинально улучшить транспортирую доступность в Подмосковье. Об этом 16 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев дорожил президенту России Владимиру Путину.

«Огромные слова благодарности, Владимир Владимирович, за развитие инфраструктуры», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что благодаря МЦД частота движения поездов на пригородных маршрутах с получаса сократилась до 5−7 минут. Поэтому сейчас жители региона требуют открытия, по его словам, следующих линий — МЦД-3, МЦД-4.

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